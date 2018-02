Bad Boys 3 pourrait enfin voir le jour. Après deux premiers volets, l’un sorti en 1995 et l’autre en 2003, l’idée d’un troisième épisode s’était évaporée jusqu’à aujourd’hui. Pour l’instant, on ne sait pas si Martin Lawrence et Will Smith reprendront leurs rôles, même si les deux acteurs semblent partants.

Si le film se fait enfin, une sortie en 2019 serait envisagée.