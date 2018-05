Après Jennifer Lopez en 2014 ou Shakira en 2010, c’est Will Smith qui fera le show à la Coupe du Monde. La star a collaboré avec Nicky Jam et l’artiste albanaise Era Istrefi pour l’hymne officiel du Mondial 2018, qui se tient en Russie du 14 juin au 15 juillet. Will Smith sera également à l’affiche du film d’Aladdin qui sortira en France le 22 mai 2019.