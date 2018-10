Will Smith vient de créer le « piggyback challenge », qui consiste à se prendre en photo avec quelqu’un sur ses épaules. La star a lancé ce défi, via une vidéo de lui dans un magasin Target, avec son fils sur les épaules. L’acteur faisait la promotion de son eau JUST Water. Sur la vidéo, on peut les voir, Jaden Smith et lui, mettre en rayon les bouteilles dans le magasin. L’idée du défi lui est venue lorsqu’il a vu un père porter sa fille sur ses épaules.