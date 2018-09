Yoyo et son tri récompensé débarque à Mulhouse !

Avis à la population mulhousienne, vous allez bientôt pouvoir mieux trier vos bouteilles en plastique et, en plus, être récompensés pour cela ! C’est d’ailleurs déjà le cas pour Illzach, les quartiers Drouot , Bourtzwiller et le centre ville de Mulhouse.

Grace à qui ? Grace à la start up Yoyo.

Yoyo est un dispositif écologique qui met en avant le tri récompensé. Concrètement , si vous faites partie des quartiers sélectionnés, il suffit de vous inscrire pour devenir “trieur Yoyo”. Un coach proche de chez vous vous sera attribué. IL vous guidera, vous expliquera le tri et vous fournira des sacs Yoyo. Sacs qui vous lui rendrez une fois plein.

A chaque sac rempli, vous récoltez des points jusqu’à obtention de places de ciné par exemple ou encore de bons réductions, des sessions d escape game, de canoe Kayak… Un sac Yoyo, ce sont 40 bouteilles en plastique qui vont être recyclées à 100%, en circuit court et local. Un petit geste pour nous, un grand pas pour la planète !

L’objectif de Yoyo est multiple : – pousser et sensibiliser la population au tri

– ET réduire les erreurs de tri ! Aujourd’hui le renvoi de déchets non-recyclables depuis le centre de tri jusqu’à l’usine d’incinération représente un coût de 500 000€ par an à Mulhouse Alsace Agglomération, ce n’est pas rien !

Si vous habitez donc dans les quartiers Drouot ou Bourtzwiller, le centre ville mulhousien ou encore Illzach, n’hésitez pas ! Tentez l’expérience Yoyo, ça vaut le coup. Vous ne serez que gagnant.

Info et inscription sur yoyofrance.com