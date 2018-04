Sarah Stenett, cofondatrice de First Access Entertainment, a stoppé sa collaboration avec Zayn Malik. Elle s’occupait du chanteur depuis son départ des One Direction en 2015. Zayn Malik ne serait pas gérable. Il refusait de faire la promotion de ses chansons, de plus, la tournée de la star a été annulée. Qui va s’occuper de la promotion de son second album dont la sortie est prévue pour le mois de juin prochain ?