1525 – La révolte oubliée
En 1525, un grand soulèvement populaire, alimenté par les injustices sociales, des désaccords politiques et des tensions religieuses provoque ce que l’on nommera plus tard « la guerre des paysans » ou « révolte des rustauds ». En Alsace, au pied des Vosges, l’insurrection atteint des proportions inouïes : le 11 mai 1525, les bandes paysannes réunies à Molsheim font serment « de mourir et de vivre ensemble dans le saint Evangile » pour promouvoir le texte de revendications des XII Articles. Quelques jours plus tard, une armée venue de Lorraine les anéantit à Lupstein, Saverne et Scherwiller. Ce terrible bain de sang inaugure une ère nouvelle, dans l’ordre et la discipline : on la désigne parfois comme le « siècle d’or de l’Alsace ». La mémoire de 1525 tombe dans l’oubli. Dans le cadre des festivités commémorant les 500 ans de la guerre des rustauds, l’Écomusée d’Alsace vous propose une immersion en plein cœur du 16e siècle, à la toute fin du Moyen-Âge. Au programme : - Scènes de vie médiévale par les Lothringen Landsknecht - Légendes et récits autour de la guerre des Paysans par les bénévoles conteurs de l'Écomusée d'Alsace (14h ; 15h et 16h) - Démonstrations de vannerie - Démonstrations de filage et de tissage du lin - Démonstrations de fabrication de bougies de cire - Démonstration et dégustation de recettes médiévales - Mise en ambiance musicale À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, (re) découvrez l'Écomusée d'Alsace grâce à un tarif préférentiel sur place tout le week-end : 1 entrée achetée = 1 entrée offerte (valable sur la moins chère des deux) !
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 20 septembre 2025 à 10h00
au 21 septembre 2025 à 10h00