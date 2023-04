Et c'est Jenifer et M Pokora. Cela fait déjà vingt ans qu’ils se sont rencontrés. 20 ans qu’ils s’apprécient et ils ont donc décidé de fêter ça entre eux mais également avec leur fan. Matt Pokora et Jenifer ont demandé à leurs fans de partager leurs souvenirs à eux avec les stars et les photos de leurs rencontres avec l’un ou l’autre. Ils ont créé un site internet pour collecter toutes ces photos. On ne sait pas encore précisément ce qu’ils vont faire avec .. A voir !

En attendant, Jenifer et M Pokora sont déjà heureux de savoir qu’ils vont se retrouver sur scène. Ils seront en concert ensemble aux Arènes de Nîmes le 24 juin prochain.