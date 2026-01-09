38e Loto de la Concordia de Baldersheim
La Société de Musique Concordia vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale et pleine de suspense autour de son traditionnel loto. 📅 Samedi 7 février 2026 à 20h 📍 Salle polyvalente de Baldersheim 🎁 De nombreux lots à gagner, dont • 1 chèque cadeau voyage de 400 € • 1 téléviseur • Des paniers garnis • Et bien d’autres lots de valeur 🍽️ Buvette et petite restauration sur place 🎶 Une ambiance chaleureuse portée par une association locale dynamique 📞 Réservations par téléphone 06 13 97 60 22 de 10h à 12h et de 17h à 20h Un rendez-vous familial et festif à ne pas manquer.
Lieu
68390 Baldersheim
Date
du 7 février 2026 à 20h00
au 7 février 2026 à 23h00