42 ème Cavalcade de PFETTERHOUSE
Cavalcade Gratuite Le Dimanche 8 Mars 2026 aura lieu la 42ème Cavalcade de Pfetterhouse. Départ à 14h depuis la salle des fêtes pour 2 tours dans les rues du village (Rue de Moos – Rue de la Gare – Place St Géréon – Rue de la Libération – Rue de Seppois – Retour à la Salle des Fêtes) Carnaval GRATUIT avec la participation des associations villageoises notamment un groupe du Foyer Club composé de 40 personnes (enfants accompagnés d’adultes). Ce groupe distribuera des bonbons aux enfants présents. Sans oublier la Musique Municipale qui jouera en statique devant la mairie, l'Association Anaïs Renaissance qui vendra des schankalas le long du parcours et l’Union Sportive de Pfetterhouse qui aura un stand boissons et autres gourmandises devant l'église. Le défilé se composera également des Majorettes de Carspach et de 30 chars venus de tout le Sundgau. Le Comité des Fêtes tiendra un stand boisson devant la mairie, à côté de la Laiterie et sous l’auvent de la salle des fêtes ainsi qu’une petite restauration avec la vente de sandwichs, viennoises et frites sous l’auvent de la Salle des Fêtes 🍟🍺🥪 Après le défilé, rendez-vous est donné sur le parking de la salle pour vous amuser avec les carnavaliers mais aussi vous restaurez. Venez partager un moment festif et coloré. 🤡
Lieu
68480 PFETTERHOUSE
Date
du 8 mars 2026 à 14h00
au 8 mars 2026 à 17h30
Organisateur