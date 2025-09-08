44ème Zwatschgawayafascht à Pfastatt
La mairie de Pfastatt organise, le mercredi 17 septembre 2025, la 44ème édition de la "Zwatschgawayafascht" (fête de la tarte aux quetsches) ! Fort de son succès, cet événement devenu emblématique réunit chaque année un large public venu célébrer notre patrimoine culinaire et local. De 8h à 18h, le centre-ville sera réservé aux piétons, le temps de rendre hommage à ce fruit de saison : la quetsche. Au programme : - Marché des commerçants & artisans : artisanat, produits locaux, épices, confiseries, vêtements, ... près de 70 exposants seront sur place. - Restauration et Food trucks : les boulangers et restaurateurs proposeront divers menus, avec chacun pour dessert : l’immanquable tarte aux quetsches. - Manèges et animations pour enfants : stand maquillage, pêche aux canards, manège, tombola, … et bien d’autres surprises ! - Concours de tartes aux quetsches : la mairie organise un concours de tartes aux quetsches faites maison. De nombreux lots et bons d'achat sont à gagner (remise des prix à 16h). Infos et inscriptions sur www.pfastatt.fr.
Lieu
68120 Pfastatt
Date
du 17 septembre 2025 à 8h00
au 17 septembre 2025 à 18h00
Organisateur