Belle opération, belle opportunité pour les alsaciens : La Collectivité Européenne d’Alsace propose de vous faire gagner 50 000 places de cinéma, théâtre, musée ou encore festival.

La CEA souhaite, grâce à cette billetterie solidaire, relancer la vie culturelle dans la région, redynamiser ce secteur durement touché par la crise sanitaire. Pour cela, la collectivité a acheté des milliers d'entrées à plus de 110 acteurs locaux.

Dans un premier temps, ces achats de billets sont un soutien direct aux professionnels.

Dans un second temps, la volonté de la collectivité est de réunir les générations dans les salles.

Comment ? C’est simple ! Pour gagner l’un de ces billets. Il faut participer en binôme au tirage au sort. Un binôme composé d'une personne majeure et d'une autre mineure. ( parents/ enfants , grand parent/petit-enfant, ou encore frère/soeur etc ... ) Vous avez jusqu'au 15 octobre pour vous insicrire à ce tirage au sort via le site : https://www.alsace.eu/loterie-culturelle Les gagnants recevront un lot de deux billets pour une structure située près de chez eux. Les places seront valables pour l'ensemble de la saison culturelle 2021-2022.

Frédéric Biery président de la Collectivité Européenne d’Alsace souligne qu’il s’agit d’une action solidaire et intergénérationnelle au bénéficie du plus grand nombre. Sachez d’ailleurs que l'action s'inscrit dans le plan de rebond voté en début d'année de 330 millions d'euros sur trois ans, dont 15 millions pour la culture.