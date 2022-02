ADELE AURAIT ELLE MENTI SUR LA RAISON DE L’ANNULATION DE SES CONCERTS ?

Crédit: Wikimedia Commons by Marc E.

Souvenez-vous, la semaine dernière on parlait d’Adèle et de l’annulation de ses concerts à Las Vegas. Le Covid a été la raison évoquée par les organisateurs pour justifier de cette annulation mais d’après la presse américaine, ce n’est pas la vraie raison de l’annulation. Adèle aurait annulé ses dates parce que son couple bat de l’aile et qu'elle ne se sentait pas de chanter.