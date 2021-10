Après 4 ans d’attente, les fans d’Adèle ont pu écouter le nouveau single d’Adèle “Easy On Me” sorti vendredi et extrait de son futur album “30”. Et Adèle vient déjà de battre un record grâce à ce titre. Elle détient le record du plus grand nombre d'écoutes sur Spotify. Aucun chiffre précis n’a été donné par Spotify mais elle a battu le record des 11 millions d'écoutes en un jour que détenait BTS.