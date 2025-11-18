Alors que les fans attendent un hypothétique 5eme album, la carrière d’Adèle prend un tout autre tournant !

La superstar britannique va faire ses premiers pas au cinéma. Elle rejoint le casting de "Cry to Heaven", le nouveau film de Tom Ford. Un film qui raconte, dans l'Italie du 18ème siècle, l'histoire d'un noble vénitien et d'un chanteur de Calabre essayant de se faire une place dans le milieu de l'opéra. Le rôle d'Adele n'est pas encore précisé mais on sait qu’elle sera entourée d'un casting prestigieux : Aaron Taylor-Johnson, pressenti pour être le prochain James Bond, Paul Bettany ("Avengers"), Colin Firth ("Bridget Jones"), ou encore Owen Cooper, révélé dans la mini série Netflix “Adolescence” et plus jeune acteur primé aux Emmy Awards