On savait qu’elle avait retrouvé l’amour mais on ne savait pas avec qui précisément... Voilà le mystère résolu ! Ce sont des photos prises en pleine rue de Paris qui ont mis fin au suspens. Adriana Karembeu a retrouvé l’amour dans les bras d'un chanteur français et ancien coach de The Voice : Marc Lavoine. Ils ont été aperçus s'embrassant à Saint-Germain-des-Prés, confirmant ainsi le début de leur histoire d'amour.