2 ans après la sortie de son précédent ouvrage, Adriana Karembeu sortira dans un mois un livre sur l’amour. Sans doute inspirée par sa romance avec Marc Lavoine, elle a préparé un livre nommé “Je t’aime parce que je t’aime et voilà tout”. La top-modèle de 54 ans a décidé cette fois de se confier sur ses histoires de cœur. Dans la description du livre on apprend qu’elle parlera de ce qu’elle a traversé : cet attachement qui emporte, les concessions faites par amour, cette façon d’aimer sans compter, jusqu’au moment où l’on comprend que s’effacer n’est pas aimer. Ce livre sortira aux éditions Leduc le 5 mars prochain

Dans son dernier livre “Libre”, elle revenait sur son enfance et son expérience dans la mode.