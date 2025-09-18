Aenne Burda - Theater BAden Alsace
« Je vais prouver que les miracles sont possibles. » C'est avec cette devise que l'éditrice Aenne Burda, originaire d'Offenbourg, démontre la force de sa volonté créatrice. Avec Burda Moden, Aenne Burda crée en quelques années une entreprise d'envergure mondiale. Elle devient l'icône de l'entrepreneuriat féminin, la femme du miracle économique allemand. Dans sa mise en scène, Edzard Schoppmann retrace en scènes, dialogues, musique et chansons la vie haute en couleur d'Aenne Burda. Plein : 20€ | Réduit : 17€ | Moins de 17 ans : 15€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 22 mai 2026 à 20h00
au 22 mai 2026 à 22h00
