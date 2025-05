L’humoriste Alban Ivanov est déjà le papa d’un garçon de 15 ans né d’une précédente union. Il vient d’annoncer sur Instagram qu’il est papa pour la 2eme fois. Annonce faite avec humour évidemment !

Il a publié une photo qui peut laisser croire que c’est le nouveau né le photographe avec en légende :

« Lui, c’est mon daron, genre humoriste, acteur, DJ, mes couilles, je ne sais pas quoi ! Moi, je vous le dis, heureusement que ma mère est là !!! Il ne comprend rien ce gros mongol, je pleure parce que j’ai chié dans mon froc et lui, il me ramène dehors parce qu’il croit que j’ai chaud !! Mais ça va, il est gentil, là, je vais lui mettre un chassé dans la tête parce que j’ai faim, mais cet âne, il va me mettre de la musique douce pour m’endormir au lieu de me ramener un biberon. »

Félicitations à Alban Ivanov et sa famille pour cette belle nouvelle !