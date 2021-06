Crédit: Wikimedia Commons by Carlos Correa and Alex Rodriguez

On le sait, JLo devait se marier cette année avec Alex Rodriguez sauf qu’elle l’a quitté et s’est remise avec Ben Affleck, avec qui elle avait entretenu une relation au début des années 2000. Alex Rodriguez tenterait de la reconquérir et pour ça il a voulu la rendre jalouse, comment ? il se serait rendu à une soirée organisée par une ex de Ben Affleck et aurait été très proche d’elle.