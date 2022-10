Crédit: Wikimedia Commons by Georges Biard

Les fans de “Un gars, Une fille” auront droit, bientôt, à un prime spécial 20 ans de la série désormais culte. Nous reverrons les meilleurs épisodes. Nous aurons des anecdotes de tournage aussi …

Jean Dujardin sera là mais pas Alexandra LAmy. Elle a été blacklistée tout simplement. Pourquoi ? TF1 ne donne pas d’explication.

L’actrice prend ça avec philosophie.. Elle dit qu’elle n’est pas peinée, qu’elle trouve le projet génial. Elle n’a d’ailleurs pas eu d’explications non plus mais espère quand même que TF1 changera d’avis d’ici là et sincèrement nous aussi.