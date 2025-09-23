La chanteuse qui a fêté les 25 ans de son titre "Moi...Lolita” lors de 2 concerts à l’Olympia, a annoncé une tournée en 2026. Une mini tournée de huit dates qui sillonnera la France et la Belgique. Prévue du 5 au 26 septembre, cette série de concerts débutera d'abord chez la chanteuse à Ajaccio avant de passer par le sud de la France (Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux). Puis elle remontera direction Liège en Belgique, Lille et Strasbourg.Alizée sera à la salle Erasme de Strasbourg le 26 septembre 2026.

La mise en vente officielle aura lieu ce vendredi à 10 heures.