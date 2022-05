Coup de projecteur sur une web-série originale, surprenante et 100% mulhousienne nommée “Alors?!” . Web-série qui traite d’un sujet important : Le handicap.

Laure Cescutti ( porteuse elle-même d’un hadicap) est à l’origine de ce projet : “ c' est une web-série originale qui parle de moi en tant que personnage et autour du handicap mais pas que… ce sera une série humoristique sur un short forme. Chaque épisode dure environ 1 minute 30 / 2 minutes."

Il y a bien sûr une ambition de sensibilisation , une volonté de changer le regard des autres mais attention avec humour. "Ce que je trouve intéressant avec l'humour c'est qu'on peut aller au- delà des préjugés. J'ai envie d'utiliser les peurs et les préjugés qu' on peut avoir par rapport aux personnes porteuses d'un handicap pour aller tellement les grossir, qu'à la fin on les trouve limite ridicules." continue de nous expliquer la créatrice de la série.

Pour Laure, se lancer dans cette web-série, n’a pas été simple. Les périodes de doute ont été nombreuses mais le besoin d' aller au bout était plus fort : “Le projet est né parce que j'ai vraiment envie de montrer aux gens qu'on peut avoir confiance en soi. Il est un peu pour moi aussi ce projet, pour me montrer que je peux le faire. J' ai voulu arrêter de me rêver… J' ai enfin envie de me vivre."

Aux côtés de Laure, il y a Maxime Werner. Lui se trouve derrière la caméra (le Mulhousien a développé son entreprise de vidéaste VEEV - ’acronyme de « Vu et être vu »). Il participe à la réalisation et défend ce projet rappelant toute l'énergie positive de Laure : “Laure a su envoyer des sorts au monde entier. C' est incroyable toute l' énergie qu' elle envoie. Un peu comme une fission nucléaire, Laure, je pense que c' est une fission nucléaire Et son énergie commence à toucher toute l'Alsace .”

Pour l’heure, 2 épisodes de “Alors?!” ont été réalisés et tournés dans la parc Steinbach à Mulhouse sur les fonds propres de Laure. Pour financer le reste de la série, une campagne de financement participatif a été ouverte. Objectif réunir 2 999 euros d’ici le 13 juin . Si vous souhaitez soutenir ce beau projet, participer à la réalisation de la web-série “Alors?!”, allez sur https://fr.ulule.com/alors-la-serie-1