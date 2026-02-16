L'actrice connue pour ses rôles dans des films comme "Mama Mia", "Lolita malgré moi" ou encore plus récement “la femme de ménage” aux côtés de Sydney Sweeney, Amanda Seyfried a transformé sa ferme dans l'État de New York en véritable refuge pour animaux ! Avec son mari, l'acteur Thomas Sadoski, et leurs deux enfants, elle gère une ferme de sauvetage animalier où sont recueillis chevaux, chèvres, ânes, poules, canards, chiens et chats abandonnés et sauvés.

L’actrice précise que d’ouvrir un tel refuge était son rêve. Un rêve devenu réalité pour le plus grand bonheur de nombreux animaux en difficultés