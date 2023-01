Amel Bent n’est pas fan du tout des vœux de début d’année. Elle les trouve anxiogènes. Selon elle, les vœux et les résolutions sont de nature à mettre la pression. A être dans l'après avec l'obligation de faire mieux.

Du coup, Amel Bent a préféré donner à ses fans des conseils pour combattre l’anxiété, un mal contre lequel elle lutte, et contre lequel elle est engagée auprès de l’Unafam, dans la campagne Brave Together. Amel Bent invite donc à dédramatiser cette période et elle a bien raison…