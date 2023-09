La chanteuse Amel Bent a récemment annoncé sur les médias sociaux qu'elle prévoyait de faire une pause, mais précisons qu'il s'agit d'une pause dans sa carrière télévisuelle. Elle a expliqué qu'elle ne serait plus présente à l'écran pendant un certain temps, ce qui signifie qu'elle se retire de son rôle de coach dans l'émission "The Voice", qu'elle occupait depuis 2020.

Amel Bent a l'intention de consacrer cette période à la création de son huitième album. Elle se rendra donc en studio avec pour objectif de revenir avec un album qu'elle espère être le point culminant de sa carrière musicale. Il est important de noter que son dernier album, "Vivante", a déjà rencontré un grand succès, obtenant la certification disque d'or.