De nombreuses célébrités pratiquent régulièrement le sport, et il n'est pas rare que certaines d'entre elles se surpassent pour accomplir des prouesses remarquables. C'est exactement ce que vient de réaliser le chanteur Amir, qui a récemment achevé le Marathon de New York.

Dimanche dernier, Amir a parcouru 42,19 kilomètres à travers les rues de New York en un temps impressionnant de 5 heures, 35 minutes et 29 secondes. Il était l'un des 51 000 participants à s'élancer dans cette épreuve, parmi lesquels figuraient 2 000 Français. Il est à noter que certains de ses compatriotes l'ont reconnu pendant la course et ont même pris des selfies avec lui tout en poursuivant leur course.

D'autres personnalités célèbres ont également relevé le défi du Marathon de New York en 2023, dont Claude de Koh-Lanta, Hervé Mathoux, le présentateur du Canal Football Club, ainsi que les deux anciennes Miss France, Marine Lorphelin et Amandine Petit."