Après quatre ans de silence, la chanteuse belge confirme son retour et donne des détails. Ce comeback se fera le 27 février avec un nouveau morceau, né d’une collaboration avec Justice. Le groupe français a co-composé et coproduit le titre dont le nom n’a pas été dévoilé. Le clip sera dévoilé en même temps que la chanson. Son troisième album, lui, n’est pas attendu avant la rentrée.

Angèle travaille depuis fin 2024 au disque qui succédera à « Nonante-cinq », sorti en 2021.