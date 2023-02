Angèle s’est livrée sans filtre sur sa vision du couple. La chanteuse belge est un cœur à prendre depuis sa rupture avec la comédienne Marie Papillon. Aujourd’hui, elle ne cache pas qu’elle veut se sentir libre. Elle part du principe que “ plus on est de fous, plus on rit” …

Angèle a indiqué que sa vision du couple a beaucoup changé. Elle ne perçoit plus l’amour comme un lien essentiellement exclusif. A présent elle est plus en phase avec l’idée du polyamour. Elle s'arrête là pour les explications…