😇ANGES & DÉMONS 👿: Murder Party céleste
ANGES & DÉMONS : Murder Party et Jeu de rôle dont vous êtes le héros / l'héroïne ! 📍Galerie d'art & Atelier | Mulhouse 🗓️ 10 octobre 2025 - 20h 🕰️2 heures 👨🏻🦱👩🏽🦱20 à 40 joueurs / joueuses Un lieu hors du commun : une galerie d’art transformée en arène divine ... ✨ Bienvenue au cœur du plus grand chaos céleste ! L’Univers est en PLS ... Dieu est mort, victime d’un odieux assassinat. Le trône sacré est vide, et dans le Ciel, c’est la panique générale. L’élection approche, mais anges et démons ont des comptes à régler avant de voter… Ils s’agitent, prêts à tout pour s’emparer du trône laissé vacant. Et vous ? Saurez-vous récupérer vos pouvoirs, éviter la relégation en « seconde ligue des anges loosers » et viser le titre suprême ? Entre alliances douteuses, séductions intéressées et intrigues surnaturelles, vous devrez vous frayer un chemin jusqu'au pouvoir divin avant tout le monde … et découvrir qui a osé tuer « El Padre » ! 👉 Ce qui vous attend : > Incarner un ange ou un démon en mode cosplay fun et décomplexé > Manipuler, convaincre, intriguer, séduire… ou trahir > Traquer l’assassin du Très-Haut > Revivre l’esprit des séries et films cultes (Good Omens, Lucifer, Dogma, Buffy) > Une ambiance explosive, entre cocktails démoniaques, boissons angéliques et 150 m² de playzone immersive Alors, serez-vous futur(e) Boss de l’Univers ? 👉Infos pratiques : - Date : le vendredi 10 octobre 2025, 20h à 22h - Lieu : Galerie d'art et atelier, Mulhouse - Durée : 2 heures - Participants : 20 à 40 joueurs / joueuses - Uniquement à partir de 18 ans - Tarif : dès 39 € (tarif spécial si couplé avec notre 2ème événement le 16 octobre « Masters of shadows ») - Sur réservation uniquement
