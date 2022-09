L’actrice américaine était présente à la fashion week de New York et elle en a profité pour faire un clin d'œil à l’un des films qui l’a rendue célèbre le diable s’habille en prada. Dans ce film sorti en 2006 elle joue le rôle d'Andy qui n’a aucun goût pour la mode et qui va pourtant travailler pour la rédactrice en chef du plus grand magazine de mode au monde.

Et à la fashion week end, Anne Hathaway a reporté l’une des tenues marquantes du film et s’est installée aux côtés d' Anna Wintour la rédac chef de Vogue. Forcément, depuis, tous les internautes s’affolent et saluent ce joli clin d’oeil.