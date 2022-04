Une toute nouvelle édition des Foulées de la Ligue est en pleine préparation à Colmar.

D’abord, petit rappel du concept : les Foulées de la Ligue c’est une course caritative qui a 2 objectifs.

promouvoir l’activité physique comme outil de prévention contre les risques de cancer

récolter des fonds pour lutter contre le cancer.

L’évènement est organisé par la ligue contre le cancer depuis 2011 et c’est chaque année un super moment solidaire, sportif et convivial. 5 000 participants se réunissent chaque année. Ce devrait encore être le cas pour cette nouvelle édition. Les foulées de ligue auront lieu cette année le 5 juin.

On vous rappelle que plusieurs parcours sont proposés sur place : 2 parcours course de 6 ou 9 km, un parcours marche de 6km et un parcours à distance où vous voulez, avec qui vous voulez !

Pour assurer le bon déroulement de cette édition 2022, la ligue contre le cancer a besoin, en plus de participants, des bénévoles ! La ligue lance un appel aux bénévoles pour compléter l’équipe. Des missions de ravitaillement, de logistique de signalement et de fermeture de course sont proposées ! Si le cœur vous en dit, soyez bénévoles le 5 juin prochain à l’occasion des foulées de la ligue, de la ligue contre cancer.

Pour vous inscrire en tant que que futur bénévole, envoyez un mail à cd68@ligue-cancer.net.

Pour vous inscrire en tant que futur coureur ou marcheur, inscrivez vous dès maintenant sur https://www.le-sportif.com/.

Comptez 10 euros l'inscription... pour la bonne cause !