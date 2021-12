On en parle régulièrement et malheureusement : les derniers chiffres sanitaires attestent de la virulence de la 5eme vague épidémique dans le Haut-Rhin. Les taux d'incidence sont en hausse, le nombre de patients hospitalisés pour Covid augmente dans notre département et partout dans la région Grand Est. Aucun département n'est épargné.

Conséquence : les hôpitaux sont sous tension. L'agence régionale de santé du Grand Est lance donc un appel aux soignants pour renforcer les différents services.

Que sait-on de cet appel ?

D'abord, à qui s' adresse-t-il ?

Cet appel de l'ARS s'adresse à tous tous les professionnels de santé. Les professionnels en activités comme les libéraux, à la retraite mais aussi les étudiants.

Qu'en est-il des coûts ?

L'ARS précise que les frais fixes des professionnels de santé en exercice, en établissement ou libéraux seront indemnisés en cas de perte d'activité. La rémunération des professionnels de la réserve sanitaire est, elle, augmentée : de 125 € à 200 € par jour pour une infirmière en activité par exemple.

Comment répondre à cet appel ?

Les professionnels de santé intéressés et prêts à répondre à cet appel à volontariat sont invités à se rendre sur cette plateforme : https://renfortrh.solidarites-sante.gouv.fr/