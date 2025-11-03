Visiblement, les stars veulent toutes intégrer l’agence de talents de la série à succès “Dix pour cent” et apparaitre dans le film dérivé en tournage.

Il y a quelques jours, Georges Clooney confirmait sa participation.D’après Variety, la star de Desperate Housewives, Eva Longoria est en pourparlers pour obtenir un rôle aux côtés de Laurent Lafitte, qui a lui aussi rejoint l’équipe, et des vedettes habituelles de Dix pour cent, dont Camille Cottin et Laure Calamy. L’actrice américaine avait d’ailleurs déjà exprimé sa passion pour la série

Eva Longoria a même lancé une version espagnole de la série au Mexique, pour laquelle elle sera productrice et réalisatrice de quelques épisodes. « C’est vraiment ma série préférée », a-t-elle expliqué lors de son passage dans C à vous l’an dernier.