Après-midi jeux de société
Pour ses dix ans, le musée vous invite à passer un après-midi ludique et convivial avec l'association Jeux'nesse. Leurs membres passionnés vous feront découvrir une sélection de jeux de société issue de leur collection. Il y en aura pour tous les âges à partir de 10 ans. Ne manquez pas cette occasion de rencontrer d'autres joueurs et de vous amuser en toute convivialité ! Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles.
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 21 septembre 2025 à 14h00
au 21 septembre 2025 à 17h00