La rumeur s'avère être vraie : la chanteuse et l'agent immobilier Dalton Gomez ont officiellement décidé de se séparer, et ils sont effectivement en cours de divorce. La chanteuse a confirmé cette séparation via un communiqué relayé par le site TMZ, évoquant des "différends irréconciliables" comme motif de cette rupture. Dans la foulée, l'agent immobilier a également engagé une procédure de divorce. L'histoire d'amour qui unissait ce couple semblait connaître des turbulences depuis le début de l'année 2023.

Selon les informations de TMZ, Ariana Grande aurait trouvé un nouveau partenaire amoureux en la personne de l'acteur Ethan Slater, une relation qui aurait débuté en juillet dernier.