Belle surprise pour les fans d’Ariana Grande. La superstar a annoncé le calendrier de son très attendu "the eternal sunshine tour".

Pour son grand retour, elle sillonnera d’abord les Etats Unis du 6 juin au 5 août 2026. Deux dates sont également fixées à Montréal, au Canada. Puis, direction l’Europe. Ariana Grande enchainera sur une série de concerts, les 15, 16, 19, 20 et 23 août 2026, à Londres.

Et pour l’Europe, pour le moment c’est tout ! Rien de plus … C’est la grosse déception des fans français. Pour le moment, la chanteuse boude un peu la France. A voir si de nouvelles dates arrivent prochainement. On reste à l'éffût !