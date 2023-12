Selon une étude menée par la plateforme Preply, Ariana Grande est la personnalité la plus influente dans le domaine des tatouages, cumulant plus de 1,3 million de recherches par an. La superstar est incontestablement un modèle en la matière, arborant elle-même plus de 50 tatouages sur son corps.

Les fans scrutent ses tatouages, non seulement pour les reproduire, mais également pour graver les paroles de ses chansons, des citations voire même son propre prénom. Juste derrière elle, on retrouve Harry Styles et Justin Bieber, respectivement en deuxième et troisième position dans ce classement.