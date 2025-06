Ariana Grande a décidé de s'essayer à un genre nouveau. La chanteuse et actrice intègre la franchise à succès de "Mon beau-père et moi". Ariana Grande jouera dans le quatrième volet de la saga aux côtés de Ben Stiller et Robert De Niro. Les détails de l'intrigue sont pour l'instant tenus secrets. On sait juste que dans ce prochain volet Ben Stiller aura le même âge que De Niro au moment du premier film. Du coup ce sont ses enfants à lui qui viendront lui présenter leurs partenaires.

Sortie de ce 4eme film "Mon beau-père et moi" prévue pour le 25 novembre 2026.