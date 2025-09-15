ARTI'FLAX 2025
L'équipe municipale et les artistes de la commune de FLAXLANDEN vous invitent à leur 3ème exposition, ARTI'FLAX 2025. Les créateurs se sont inspirés cette année du thème de la forêt, et vous proposent de découvrir leurs différentes œuvres et disciplines (peinture, dessin, marqueterie, travail du bois, photos, céramiques, estampes, calligraphie chinoise, art floral....). Buvette et petite restauration seront tenus par les Foyers Clubs de Flaxlanden, Zillisheim, Brunstatt Didenheim. Venez nombreux, l'entrée est gratuite.
Lieu
Salle des Sports et de la Culture, allée des Noyers
68720 FLAXLANDEN
Date
du 4 octobre 2025 à 14h00
au 5 octobre 2025 à 18h00
Organisateur