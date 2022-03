RESPONSABILITÉS :

Notre Agence Réseau Alliance de Strasbourg recherche pour l'un de ses clients, un Assistant administratif et technique H/F sur Habsheim.



Missions :

- Ouverture des missions de nos clients sinistrés

- Réception et traitement des appels et des mails

- Gestion, suivi des dossiers sinistrés via nos portails assurantiels (devis, facturation des interventions)

-Mise à jour des dossiers dans notre logiciel interne



PROFIL RECHERCHÉ :

Motivé/e

- Dynamique

Rigoureux/se

Organisé/e

Capacité rédactionnelle

Expérience en entreprise BTP est un +

Poste à pourvoir de suite en intérim en temps partiel (4h/jour du lundi au vendredi)

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0757578