Atelier entrepreneurial : "Développer sa présence sur le web"
Vous avez une entreprise (ou un projet en tête) et souhaitez la faire connaître ? Le web est aujourd’hui votre meilleur allié pour booster votre visibilité et attirer vos futurs clients ! C'est lors de cet atelier que vous découvrirez les clés pour construire une présence en ligne efficace : créer un site web percutant, comprendre le référencement naturel (SEO), utiliser les réseaux sociaux à bon escient, lancer vos premières campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche(SEA) ou encore fidéliser votre communauté grâce au mailing. Pas besoin d’être un expert du digital pour participer à cet atelier ! Nous partirons des bases, avec des conseils pratiques, des exemples concrets et des astuces simples. Un atelier proposé dans le cadre de la Semaine Pleine de Pep's à Colmar Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. INFORMATIONS Atelier - Mer. 19 novembre à 14h Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 19 novembre 2025 à 14h00
au 19 novembre 2025 à 16h00