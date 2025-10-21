Atelier entrepreneurial :"Prendre son pitch en main"
BGE Alsace-Lorraine, expert en création et développement d'entreprise vous propose un atelier pratique pour apprendre à présenter son projet de façon claire, percutante et convaincante. L’objectif est de découvrir les techniques d’un bon pitch, les messages clés et leur impact, afin de capter l’attention de leurs interlocuteurs, qu’il s’agisse de clients, de partenaires ou d’investisseurs. Un atelier proposé dans le cadre de la Semaine Pleine de Pep's à Colmar Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. INFORMATIONS Atelier - Jeudi 20 novembre à 14h Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 20 novembre 2025 à 14h00
au 20 novembre 2025 à 16h00