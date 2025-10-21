Atelier entrepreneurial :"Réussir son Business Plan"
BGE Alsace-Lorraine, expert en création et développement d'entreprise vous propose un atelier pour comprendre l’utilité du business plan et apprendre à construire un dossier solide, clair et cohérent. L’objectif est de découvrir comment structurer son projet afin d’avoir un outil de pilotage stratégique concret, valoriser ses atouts, chiffrer les besoins et convaincre partenaires ou financeurs. Un atelier proposé dans le cadre de la Semaine Pleine de Pep's à Colmar Organisée par La Pep’s de Colmar, en partenariat avec BGE Alsace-Lorraine, cette semaine dédiée à l’entrepreneuriat propose des ateliers 100 % gratuits, des rencontres et échanges avec des experts et des entrepreneurs. Tout est pensé pour vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale ! Que vous soyez au stade de l’idée, en cours de structuration ou de développement, chaque profil y trouvera son compte. Ce sera également l’occasion de découvrir les coulisses de La Pep’s : son espace de coworking, ses bureaux et ses salles à la location, sans oublier les entreprises hébergées. Au programme : ateliers pratiques (création, visibilité web, financement, etc.), sessions de coaching, rencontres conviviales, et moments de partage pour vous donner l'élan nécessaire à votre aventure entrepreneuriale. INFORMATIONS Atelier - Vendredi 21 novembre à 9h Gratuit - sur inscription 03 51 25 10 59 - contact@bge-alsace-lorraine.fr Site web : https://www.bge-alsace-lorraine.fr/agenda/semaine-peps/
Lieu
68000 Colmar
Date
du 21 novembre 2025 à 9h00
au 21 novembre 2025 à 11h00