A cause du rayonnement solaire et des activités humaines, un pic de pollution est en cours dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. La qualité de l’air est fortement dégradée. Par conséquent, les autorités recommandent aux populations fragiles (seniors, femmes enceintes et jeunes enfants) :

D'éviter les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum





D'éviter les activités physiques et sportives intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur





De reporter les activités qui demandent le plus d’effort





Autre recommandation : privilégiez les transports en commun

Pour limiter cette pollution à l’ozone, les autorités invitent les citoyens à privilégier tant que possible les transports en commun pour les déplacements. A Strasbourg, les transports en commun de la CTS seront gratuits ce vendredi. A Mulhouse, la Solea met en place un ticket unique 24h à 2 euros. A Colmar, la Trace propose un billet 24H à 1.70 euros.

Si vous n’avez d’autres choix que de prendre la voiture, levez le pied. Les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin annoncent avoir pris des mesures pour les automobilistes. Depuis ce matin 6H, la vitesse maximale autorisée sur les axes autoroutiers et les routes à chaussées séparées est réduite de 20km/h sans descendre en dessous de 70 km/h.