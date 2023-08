Ce sera probablement le pire week-end des vacances. Lors de ce chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens", les embouteillages feront partie du voyage.

Dès aujourd’hui, vendredi, la circulation s'annonce extrêmement dense. Bison Futé hisse son drapeau rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. Dans le sens des retours, la journée est classée verte au niveau national et orange sur le pourtour méditerranéen.

Pas mieux pour demain … bien au contraire : Cette fois, Bison Futé voit noir samedi dans le sens des départs et orange dans le sens des retours dans tout le pays. Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des départs et verte dans le sens des retours. Les routes seront également chargées lundi, à tel point que Bison Futé hisse son drapeau orange au niveau national et rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs. Le retour à la normale est attendu mardi.

En clair, si vous prenez la route direction les vacances, il faudra sans doute prendre votre mal en patience et faire preuve de prudence !