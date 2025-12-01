C’est parti pour le festival des “Fenêtres de l’avent” à Uffholtz :

Le festival « Les Fenêtres de l’Avent » est devenu un événement incontournable dans la région lors des fêtes de Noël ! Un calendrier de l’avent culturel. Chaque soir, jusqu’à Noël, une fenêtre du village s’ouvre et offre gratuitement des spectacles. Un spectacle « in » commence à 19h, et un spectacle « off » à 21h. 17 compagnies professionnelles et 17 amateurs participent à cette 24e édition. De nombreux spectacles sont adaptés aux enfants, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pour ce soir : du théâtre de rue à 19h puis à 21h un concert de Rythm & Blues.

📅 : Du 01er au 24 décembre à 19h et 21h

📍 :Uffholtz

Noël se fête aussi au musée Electropolis de Mulhouse :

Noel en place au sein du musée Electropolis de Mulhouse mais de manière originale pour le coup. Le musée propose aux familles de plonger dans la magie de Noël avec une animation originale : une enquête à mener et une visite-atelier pour aider le Père Noël à réparer son traineau. Visiblement, il a un problème de radiateur ! l’un des radiateurs a disparu, il faut le retrouver..

Un atelier parfait pour un après-midi ludique, chaleureux et pédagogique ! Tout en découvrant le musée.

Moment incontournable pour les enfants : Saint-Nicolas sera présent le 6 décembre de 16h à 17h

📅 : Jusqu'au 31 décembre

📍 : Musée Electropolis Mulhouse

C’est parti pour Noel bleu à Guebwiller :

Pendant la période de l'Avent, la ville de Guebwiller vit au rythme des spectacles et des animations avec son Noël Bleu. Un nom en hommage à la couleur de l'artiste le plus connu de la ville : Théodore Deck.

Au programme de ce Noël Bleu, des spectacles, des concerts, des veillées, des contes aussi.

Et puis un marché de Noël, avec ses chalets en bois et son artisanat local, installé au pied de l’église Saint-Léger et sur la place de l’Hôtel de Ville.

📅 : Jusqu'au 04 janvier 2026

📍 : Guebwiller