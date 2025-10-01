“La voie des talents” à Wintzenheim :

Le concours vocal “La Voie des Talents” s’est imposé comme un véritable tremplin pour les professionnels de la musique. Partenaire de The Voice sur TF1 depuis 2014, mais aussi de nombreux festivals et salles de spectacles, il est reconnu comme l’un des rares concours européens à offrir un accompagnement live aux finalistes.

“La voie des talents” fête ses 20 ans lors d’une soirée exceptionnelle à Wintzenheim avec par exemple Victor Keltz (gagnant 2024), Charline (vue dans The Voice 2025) L’occasion de découvrir ou redécouvrir des voix prometteuses, dans une ambiance festive et conviviale.

📅 : Mercredi 01er octobre 20h

📍 : Arthuss Wintzenheim

Concert de Calogero à l’Eden de Sausheim :

“ Un soir dans les théâtres”, c’est le nom de ce concert . Après avoir sillonné les Zénith et Arena, Calogero revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour une tournée événement de plus de 150 dates. Un concert pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » et présentés dans des versions inédites.

📅 : Mercredi 01er et jeudi 02 octobre 20h

📍 : Ed&n de Sausheim

“Trouve ton job aux finances publiques” demain à Colmar :

C’est journée Portes Ouvertes à la Direction Générale des Finances Publiques. L’occasion idéale de découvrir les nombreuses opportunités de carrière au sein de la Direction Générale des Finances Publiques ! Vous pourrez échanger avec des professionnels du secteur public, découvrir les différents métiers, les recrutements en cours etc…

📅 : Jeudi 02 ocotobre de 9 à 17h

📍 : IUT Colmar

C’est gratuit et ouvert à tous.