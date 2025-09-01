Crédit : CONNECTEE A L'ALSACE

Collectes mobiles de don du sang :

Dès aujourd’hui et pour toute la semaine à venir, les équipes de l’EFS vont se mobiliser partout dans le Haut–Rhin pour permettre à toutes les personnes volontaires de venir faire don d’un peu de son sang. Objectif : sauver des vies mais aussi améliorer le quotidien de nombreux malades.

Pour etre donneur, il faut être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.

Lundi :

Buhl : Cercle MJC de 16h30 à 19h30

Soultzmatt : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Mardi :

Cernay : Complexe sportif Daniel Eck de 15h30 à 19h30

Ruelisheim : Maison des associations de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Illzach : salle des fêtes de 15h30 à 16h30

Pfastatt : Maison des associations de 15h30 à 16h30

Jeudi :

Ostheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Morschwiller le bas : salle polyvalente de 16h à 19h30

Vendredi :

Aspach : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

Horbourg Wihr : salle des fêtes Horbourg de 15h30 à 16h30

Découverte du nouveau sentier viticole d'Orschwihr :

Les vignerons d'Orschwihr, vous invitent à découvrir leur nouveau sentier viticole récemment inauguré. Départs libres sur l'un des 3 parcours fléchés : des parcours de 3, 5 ou 8 km. Puis à 17h l'un des vignerons du village vous attendra dans sa cave pour une dégustation de 3 vins. Une belle occasion de découvrir les trésors de nos terroirs

📅 : Jusqu'au samedi 13 septembre 2025

📍 : Orschwihr

C’est gratuit, une réservation n’est pas obligatoire mais est appréciée via le site www.materne-haegelin.fr

Un escape game au coeur du musée de l’auto de Mulhouse :

Pour ce jeu, organisé au coeur du musée, vous devrez prendre possession d’un sac. Il faudra ensuite élucider des énigmes, résoudre des casse-têtes, trouver des indices cachés dans différents espaces du musée… Le but étant de découvrir une part inconnue de l’histoire de la famille Schlumpf.

Vous pouvez jouer par groupe de 5, à partir de 8 ans.

📅 : Chaque jour de 10 à 18h

📍 : Musée de l'automobile de Mulhouse

Durée de jeu : environ 2h. Uniquement sur réservation préalable, billetterie en ligne sur www.musee-automobile.fr