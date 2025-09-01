AUJOURD'HUI EN ALSACE : AGENDA DU 01er SEPTEMBRE
Collectes mobiles de don du sang :
Dès aujourd’hui et pour toute la semaine à venir, les équipes de l’EFS vont se mobiliser partout dans le Haut–Rhin pour permettre à toutes les personnes volontaires de venir faire don d’un peu de son sang. Objectif : sauver des vies mais aussi améliorer le quotidien de nombreux malades.
Pour etre donneur, il faut être majeur, en bonne santé et venir avec une pièce d’identité.
Lundi :
Buhl : Cercle MJC de 16h30 à 19h30
Soultzmatt : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Mardi :
Cernay : Complexe sportif Daniel Eck de 15h30 à 19h30
Ruelisheim : Maison des associations de 16h30 à 19h30
Mercredi :
Illzach : salle des fêtes de 15h30 à 16h30
Pfastatt : Maison des associations de 15h30 à 16h30
Jeudi :
Ostheim : salle des fêtes de 16h30 à 19h30
Morschwiller le bas : salle polyvalente de 16h à 19h30
Vendredi :
Aspach : salle polyvalente de 16h30 à 19h30
Horbourg Wihr : salle des fêtes Horbourg de 15h30 à 16h30
Découverte du nouveau sentier viticole d'Orschwihr :
Les vignerons d'Orschwihr, vous invitent à découvrir leur nouveau sentier viticole récemment inauguré. Départs libres sur l'un des 3 parcours fléchés : des parcours de 3, 5 ou 8 km. Puis à 17h l'un des vignerons du village vous attendra dans sa cave pour une dégustation de 3 vins. Une belle occasion de découvrir les trésors de nos terroirs
📅 : Jusqu'au samedi 13 septembre 2025
📍 : Orschwihr
C’est gratuit, une réservation n’est pas obligatoire mais est appréciée via le site www.materne-haegelin.fr
Un escape game au coeur du musée de l’auto de Mulhouse :
Pour ce jeu, organisé au coeur du musée, vous devrez prendre possession d’un sac. Il faudra ensuite élucider des énigmes, résoudre des casse-têtes, trouver des indices cachés dans différents espaces du musée… Le but étant de découvrir une part inconnue de l’histoire de la famille Schlumpf.
Vous pouvez jouer par groupe de 5, à partir de 8 ans.
📅 : Chaque jour de 10 à 18h
📍 : Musée de l'automobile de Mulhouse
Durée de jeu : environ 2h. Uniquement sur réservation préalable, billetterie en ligne sur www.musee-automobile.fr