Escape game givré à découvrir à Colmar :

Ce jeu est un escape game outdoor, une sorte un calendrier de l’avent digital un peu particulier car il y a 24 portes éparpillées au 4 coins du marché de Noel de Colmar.

Constituez votre équipe et rendez-vous sur chaque porte vous proposera une mission. Pendant votre partie, vous allez collecter des indices, relever des défis ou encore venir à bout d'énigmes sur le thème Noel. Objectif : rétablir au plus vite l’ordre sur les fêtes de Noël qui approchent

Seule chose à prévoir ? Un smartphone, des vêtements chauds et votre bonne humeur !

📅 : Jusqu'au 30 décembre

📍 : Colmar

Réservation sur le site www.insolitprod.com/jeu/escape-game-outdoor-givre-crazy-christmas-city-a-colmar





Collecte mobile de don du sang :

C’est parti pour une nouvelle semaine de mobilisation possible. Grâce aux équipes de l’EFS, vous aurez la possibilité de donner un peu de votre sang.

Conditions : être majeurs, en bonne santé. et venir avec une pièce d’identité.

Prévoyez une heure de votre temps, collation offerte incluse

Mardi :

Metzeral salle des fêtes 16h30 à 19h30

Cernay : Complexe sportif Daniel Eck 15h30 à 19h30

Mercredi

Battenheim : Salle festive et Culturelle 16h30 à 19h30

Lutterbach : Salle de la Brasserie 16h à 19h30

Riespach : Foyer St Michel 16h30 à 19h30

Jeudi :

Winkel Salle des fêtes 16h30 à 19h30

Galfingue salle polyvalente 16h30 à 19h30

Fréland salle du haut 16h30 à 19h30

Vendredi :

Voegtlinshofen salle du Hatschbourg 16h30 à 19h30

Hirtzbach Foyer St Maurice 16h30 à 19h30







Chasse aux trésor de noel dans le secteur Thann Cernay :

C’est une grande chasse au trésor organisée par l’office de tourisme de Thann Cernay. RDV sur place au sein de l’office du tourisme pour chercher un carnet de route. Puis, laissez-vous guider dans les rues de Thann ou de Cernay. Il faudra faire attention aux détails, collecter les indices, élucider les énigmes qui vous mèneront jusqu'au trésor. Une récompense attend les détectives en herbe.

Le livret de jeu est en vente à l'Office de Tourisme au tarif de 2€ (livret de 60 chasses)

Livrets et cadeaux à récupérer pendant les horaires d'ouverture de l'Office de Tourisme