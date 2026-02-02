Le festival Momix en cours à Kingersheim :

Le Festival Momix revient à Kingersheim pour sa 35e édition et s’impose plus que jamais comme l’un des grands rendez-vous internationaux dédiés au jeune public. Momix c’est une programmation culturelle très riche : Danse, marionnette, magie visuelle, théâtre etc… Cette nouvelle édition promet à nouveau des découvertes venues des quatre coins du monde, avec des spectacles accessibles dès le plus jeune âge, des ateliers mais aussi des rencontres avec les artistes

📅 : Jusqu'au 08 fevrier

📍 : CREA Kingersheim et pleins d'autres lieux de RDV dans l'agglmération mulhousiennes

Programmation complète à retrouver sur le site www.momix.org







Collectes mobiles de don du sang

Aujourd’hui encore, on vous rappelle l’importance du don du sang Chaque jour, des patients ont besoin de transfusions pour vivre, pour survivre. Le don du sang est un geste simple, rapide et sécurisé. Un seul don peut sauver jusqu’à trois vies.

Si vous êtes en bonne santé et âgé de 18 à 70 ans, vous pouvez faire la différence.

Lundi :

Lautenbach : Salle de l’ancienne gare de 16h30 à 19h30

Thann Lycée professionnel- salle de gymnastique de 14h30 à 19h30

Colmar : Salle des Catherinettes de 14h à 19h

Mardi :

Berentzwiller : Salle communale de 16h30 à 19h30

Munster : Salle des fêtes de 16h à 19h30

Kaysersberg ignoble : Salle Adrien Zeller de 16h30 à 19h30

Mercredi :

Beblenheim : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Riedisheim : l’Aronde de 15h30 à 19h30

Wittenheim : Foyer Ste Barbe de 16h à 19h30

Jeudi :

Bitschwiller les Thann : Salle des fêtes de 16h à 19h30

Mulhouse : Campus fonderie de 11h30 à 15h

Ostheim : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Fréland : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

Vendredi :

Carspach : Cercle catholique de 16h30 à 19h30

Aspach : salle polyvalente de 16h30 à 19h30

De nouvelles possibilités de tester l’escrime :

Depuis ce 01er février, vous avez la possibilité de tester deux séances gratuites pour essayer l'escrime. Un sport qui allie concentration, précision, tactique et condition physique ! L'ASIM Escrime propose la pratique du fleuret et de l'épée. Il y a des créneaux pour les enfants à partir de 7 ans le mercredi et pour les ado - adultes le lundi et le jeudi soir. Less équipements (tenues, armes) sont prêtés pour que chacun puisse pratiquer ce sport et que le coût de l'équipement ne soit pas un obstacle

📅 : Depuis le 01erfévrier

📍 : Stade Joseph Biechlin d’Illzach